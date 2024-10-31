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Dünya
AA 31.10.2024 06:04

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülen" kişinin cenazesinin Tulkerim Devlet Hastanesi'ne ulaştığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Bu arada bazı aktivistler, sosyal medya paylaşımlarında İsrail kuvvetlerinin "Filistinlilere ait olduğu izlenimini verdikleri" sivil araçla Tulkerim Mülteci Kampı'na sızdıklarını ve Filistinli gence ateş açtıklarını bildirdi.

Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde Kalkilya'nın güneyinde yer alan Hable kasabasındaki ayrım duvarının yakınında, 1948 toprakları içindeki iş yerine ulaşmaya çalışan Filistinli işçinin, İsrail askerleri tarafından gerçek kurşunla ateş açılarak yaralandığı kaydedildi.

Filistin televizyonunun haberinde ise İsrail ordusunun Kalkilya kentine baskın düzenlediği ve göz yaşartıcı gaz bombası attığı belirtildi.

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