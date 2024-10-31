Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.10.2024 00:09

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İsrail'in BM üyeliğinin "askıya alınmasını" istedi

irleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in BM üyeliğinin Filistin'e karşı uluslararası yasaları ihlalden vazgeçinceye kadar "askıya alınmasını" tavsiye etti.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İsrail'in BM üyeliğinin "askıya alınmasını" istedi
[Fotograf: AA]

Albanese, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelik ihlalleriyle ilgili hazırladığı rapora ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Raporunda, "Doğu Kudüs Dahil İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnsan Hakları Durumu" adıyla başlık açan Albanese, İsrail'in ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddetin Gazze'nin ötesine yayıldığına, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da "etnik temizlik ve ırkçılık yanlısı hareketlerin" tırmandığına dikkati çekti.

Albanese, "İsrail'in BM üyeliğinin, uluslararası yasaları ihlal etmeyi bırakana ve işgali sonlandırana kadar yeniden değerlendirilmesini veya askıya alınmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

İsrail'in Filistinlilere yönelik "soykırımcı saldırılarının" açıkça hukuka aykırı olduğunu belirten Albanese, bu konuda Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarına işaret etti.

Albanese, şunları kaydetti:

"İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında bulunmaya hiçbir hakkı yoktur. UAD, İsrail'in askeri varlığını koşulsuz ve mümkün olan en kısa sürede tamamen geri çekmesini, kolonileri kaldırmasını, işgal altındaki Filistin topraklarındaki doğal kaynakları ele geçirmeyi durdurmasını ve ayrıca tazminat ödemesini emretti."

UAD kararlarına göre İsrail'in en geç gelecek yılın eylül ayında Filistin topraklarından çekilmesi gerektiğini vurgulayan Albanese, "Ve soru şu; ABD, İsrail'in UAD'nin geçici önlemlerine uymasını sağlamak için ne yapıyor?" ifadesini kullandı.

 

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
ABD'den Kuzey Kore'ye, destek için Rusya'ya gönderdiği askerlerini geri çekmesi çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:29
Rusya, Türkiye'den tereyağı ithalatına başladı
00:28
Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama
00:10
Muğla'da aranan 87 kişi yakalandı
00:09
ABD'den Kuzey Kore'ye, destek için Rusya'ya gönderdiği askerlerini geri çekmesi çağrısı
00:06
Hac kurası bugün çekiliyor
23:53
Bazı Kongre üyelerinin Biden'dan, Polonya'nın, Rus füzelerini vurmasına izin istediği iddiası
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı
FOTO FOKUS
Hasta yakını, doktoru makas ve su ısıtıcısıyla darp etti
Hasta yakını, doktoru makas ve su ısıtıcısıyla darp etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ