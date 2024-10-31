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Dünya
AA 31.10.2024 00:07

ABD'den Kuzey Kore'ye, destek için Rusya'ya gönderdiği askerlerini geri çekmesi çağrısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya destek için Rusya'ya asker gönderen Kuzey Kore'ye birliklerini geri çekmesi çağrısında bulundu.

ABD'den Kuzey Kore'ye, destek için Rusya'ya gönderdiği askerlerini geri çekmesi çağrısı
[Fotograf: İHA]

Austin, Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya geldiği Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak amacıyla Rusya'ya asker göndermesi konusunda "endişelerinin giderek arttığını" belirten Austin, Kuzey Kore'ye Rusya'ya gönderdiği birlikleri geri çekme çağrısı yaptı.

Austin, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'da çatışmayı uzatma ve genişletme potansiyeline sahip olduğunu belirterek "Onları hem Hint-Pasifik bölgesinde hem de şimdi Avrupa sahnesinde potansiyel olarak istikrarsızlaştırıcı davranışlarına son vermeye çağırıyorum." dedi.

Kanıtların Kuzey Kore'nin Rusya'nın doğusuna eğitim için 10 bin asker gönderdiğini gösterdiğini yineleyen Austin, bu birliklerden bazılarının Rus üniforması ve ekipmanları ile Ukrayna sınırına kaydırıldığını savundu.

Austin, "Kremlin'in, bu Kuzey Kore askerlerini Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesindeki savaş operasyonlarını desteklemek için kullanmayı planlamasından giderek daha fazla endişeleniyorum." diyerek, Kuzey Kore askerlerinin savaşta kullanılıp kullanılmayacağının henüz belli olmadığını kaydetti.

Gelişmeleri izleyerek bu durumu engellemek için müttefikleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Austin, Rusya'nın Kuzey Kore'den "daha fazla yardım" alsa bile Ukrayna'da başarılı olamayacağını ileri sürdü.

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