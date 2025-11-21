Puslu 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Politico 21.11.2025 07:52

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da tarihi alanı ele geçirmeyi planlıyor

İşgalci İsrail, Batı Şeria’nın önemli arkeolojik bölgelerinden Sebastia’da geniş bir alanı kamulaştırmayı planlıyor. Associated Press’in ulaştığı resmi belgeye göre sivil yönetim, yaklaşık 450 dönümlük araziyi kamulaştırma kararı aldı.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da tarihi alanı ele geçirmeyi planlıyor

Kararın açıklandığı gün, İsrailli işgalciler Beytüllahim yakınlarında yeni ve izinsiz bir yerleşim noktası kurduklarını duyurdu.

Filistinli bir avukat ise Batı Şeria’da yerleşimci şiddetini belgeleyen bir aktivistin gözaltına alındığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Sebastia bölgesinde kamulaştırma süreci

İsrail’in 12 Kasım tarihli kararı, Sebastia’daki geniş arazi parçalarının kamulaştırılacağını belirtiyor.

Peace Now, binlerce zeytin ağacının bulunduğu ve geniş ziyaretçi alanı olan arkeolojik sitenin Filistinlilere ait olduğunu ifade ediyor.

Peace Now, İsrail’in daha önce tarihi nitelikte kamulaştırdığı en büyük arazinin 70 dönüm olduğunu ve bu kararın çok daha büyük kapsam taşıdığını açıkladı.

Yeni izinsiz yerleşim tartışma yarattı

İsrailli işgalciler, Beytüllahim yakınında yeni bir izinsiz yerleşim birimi kurduklarını duyurdu. Etzion yerleşim konseyinin başkanı Yaron Rosenthal, bu adımı “Rachel’in ve Kral Davud’un şehrine dönüş” olarak nitelendirdi ve yerleşimlerin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Filistinli aktivist gözaltında ve hastanede

Batı Şeria’da yerleşimci şiddetini belgeleyen Filistinli aktivist Ayman Ghrayeb Odeh’in gözaltına alındığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Avukatı, aktivistin nerede tutulduğu ve neden hastaneye sevk edildiği konusunda bilgi verilmediğini söyledi.

İsrail güvenlik servisi Şin Bet, Odeh’in “kışkırtma” suçlamasıyla gözaltında olduğunu doğruladı ve idari gözaltıyla yargısız şekilde tutulabileceğini belirtti.

İnsan hakları izleme örgütü: Savaş suçu işleniyor

Human Rights Watch, İsrail’in bu yıl üç Batı Şeria mülteci kampından 32 bin Filistinliyi zorla tahliye ettiğini belirterek uluslararası hukuk açısından “savaş suçu” işlendiğini ileri sürdü.

Örgüt, Netanyahu ve bazı bakanların soruşturulması çağrısında bulundu. Uydu görüntülerine göre bölgede 850’den fazla yapının yıkıldığı veya ağır hasar aldığı belirtildi.

Bununla birlikte, tahliye edilen insanların ne zaman evlerine dönebileceği belirsizliğini koruyor.

Filistinli yetkililer, binlerce kişinin akrabalarının yanına sığındığını, kalabalık kiralık evlerde veya kamu binalarında yaşamak zorunda olduğunu açıkladı.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria Gazze Netanyahu
Sıradaki Haber
WhatsApp, Instagram benzeri yeni durum özelliğini duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:53
İran’daki benzeri görülmemiş kuraklığa iklim değişikliğinin yol açtığı belirlendi
08:50
Şeker sektöründe kotalar belirlendi
08:41
3 şehirde dev uyuşturucu operasyonu: Milyonlarca hap ele geçirildi
08:31
112 milyon liralık "sahte reçete" operasyonu: 7 gözaltı kararı
08:44
Safranbolu'da tarihi konak küle döndü
08:14
Ay’ın oluşumuna yol açan kayıp gezegenin kökeni ortaya çıktı
Denizlerde yaşayan balık türlerindeki azalma alarm veriyor
Denizlerde yaşayan balık türlerindeki azalma alarm veriyor
FOTO FOKUS
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ