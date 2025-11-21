İşgalci İsrail, Batı Şeria'da tarihi alanı ele geçirmeyi planlıyor

Kararın açıklandığı gün, İsrailli işgalciler Beytüllahim yakınlarında yeni ve izinsiz bir yerleşim noktası kurduklarını duyurdu.

Filistinli bir avukat ise Batı Şeria’da yerleşimci şiddetini belgeleyen bir aktivistin gözaltına alındığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Sebastia bölgesinde kamulaştırma süreci

İsrail’in 12 Kasım tarihli kararı, Sebastia’daki geniş arazi parçalarının kamulaştırılacağını belirtiyor.

Peace Now, binlerce zeytin ağacının bulunduğu ve geniş ziyaretçi alanı olan arkeolojik sitenin Filistinlilere ait olduğunu ifade ediyor.

Peace Now, İsrail’in daha önce tarihi nitelikte kamulaştırdığı en büyük arazinin 70 dönüm olduğunu ve bu kararın çok daha büyük kapsam taşıdığını açıkladı.

Yeni izinsiz yerleşim tartışma yarattı

İsrailli işgalciler, Beytüllahim yakınında yeni bir izinsiz yerleşim birimi kurduklarını duyurdu. Etzion yerleşim konseyinin başkanı Yaron Rosenthal, bu adımı “Rachel’in ve Kral Davud’un şehrine dönüş” olarak nitelendirdi ve yerleşimlerin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Filistinli aktivist gözaltında ve hastanede

Batı Şeria’da yerleşimci şiddetini belgeleyen Filistinli aktivist Ayman Ghrayeb Odeh’in gözaltına alındığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Avukatı, aktivistin nerede tutulduğu ve neden hastaneye sevk edildiği konusunda bilgi verilmediğini söyledi.

İsrail güvenlik servisi Şin Bet, Odeh’in “kışkırtma” suçlamasıyla gözaltında olduğunu doğruladı ve idari gözaltıyla yargısız şekilde tutulabileceğini belirtti.

İnsan hakları izleme örgütü: Savaş suçu işleniyor

Human Rights Watch, İsrail’in bu yıl üç Batı Şeria mülteci kampından 32 bin Filistinliyi zorla tahliye ettiğini belirterek uluslararası hukuk açısından “savaş suçu” işlendiğini ileri sürdü.

Örgüt, Netanyahu ve bazı bakanların soruşturulması çağrısında bulundu. Uydu görüntülerine göre bölgede 850’den fazla yapının yıkıldığı veya ağır hasar aldığı belirtildi.

Bununla birlikte, tahliye edilen insanların ne zaman evlerine dönebileceği belirsizliğini koruyor.

Filistinli yetkililer, binlerce kişinin akrabalarının yanına sığındığını, kalabalık kiralık evlerde veya kamu binalarında yaşamak zorunda olduğunu açıkladı.