Reuters 21.11.2025 07:37

Almanya otomotiv sektöründe istihdam son 10 yılın en düşük seviyesinde

Almanya’nın federal istatistik kurumu, ülkenin zor durumdaki otomotiv sektöründe on binlerce kişinin işten çıkarılmasının ardından istihdamın son on yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.

Almanya otomotiv sektöründe istihdam son 10 yılın en düşük seviyesinde

Kurumun yayımladığı verilere göre yedek parça üreticileri de dahil olmak üzere otomotiv sektöründe eylül sonu itibarıyla 721 bin 400 kişi çalışıyor. Bu rakam, 2011’de kaydedilen 718 bin istihdam seviyesinden bu yana en düşük düzey olarak kayıtlara geçti.

Hamburg Commercial Bank Baş İktisatçısı Cyrus de la Rubia, sektörde uzun süredir devam eden durgunluğun istihdam verilerine açık şekilde yansıdığını belirtti.

Alman otomobil üreticileri son dönemde ABD’nin yükselttiği gümrük vergileri, Çinli elektrikli araç üreticilerinin pazardaki payını hızla artırması ve çip üreticisi Nexperia’nın Hollanda hükümetiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle çip tedarikinde ortaya çıkan sıkıntılar gibi bir dizi sorunla karşı karşıya bulunuyor.

