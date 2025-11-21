Puslu 6.5ºC Ankara
Techtimes 21.11.2025 06:49

OpenAI, ChatGPT’ye grup sohbeti özelliğini duyurdu

OpenAI, ChatGPT platformuna grup sohbeti özelliği eklediğini açıkladı. Yeni özellikle kullanıcılar, arkadaşları, aileleri veya iş arkadaşlarıyla birlikte aynı sohbet penceresinde ChatGPT ile ortak çalışma yapabilecek. Böylece tek bir kişinin soruları hazırlayıp yanıtları kopyalayıp paylaşmasına gerek kalmayacak.

OpenAI, ChatGPT’ye grup sohbeti özelliğini duyurdu

Grup sohbeti özelliği ilk aşamada Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Tayvan’da kullanıma açıldı.

OpenAI, kısa süre içinde daha fazla ülkeye genişletmeyi planlıyor.

Özellik, Free, Go, Plus ve Pro dahil olmak üzere birçok hesap türüne sunuluyor ancak Education, Enterprise ve Business abonelikleri kapsam dışında bırakıldı.

OpenAI, grup sohbetinin planlama, proje taslağı hazırlama, beyin fırtınası yapma gibi ortak çalışmalarda kolaylık sağlayacağını belirtti.

Kullanıcıların sadece pilot programa dahil bir hesapla giriş yapmaları ve sohbet penceresine diğer kişileri eklemeleri yeterli olacak.

Özel sohbetler ve grup sohbetleri birbirinden ayrılıyor

Şirket, grup sohbetlerinde hafıza özelliğinin kapalı olacağını ve kişisel sohbet kayıtlarının grup sohbetlerine aktarılmayacağını vurguladı. Böylece kullanıcılar gizlilik açısından ayrı bir alan kullanmış olacak.

OpenAI, Spotify ve Canva entegrasyonu gibi uygulamalarla bağlantı, ayrıca Sohbet Dallandırma gibi özelliklerle ChatGPT deneyimini geliştirmeye devam ediyor.

ChatGPT OpenAI Yapay Zeka
