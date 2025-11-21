BM, Ukrayna'da sivil kayıplardaki artıştan endişe duyduğunu açıkladı

BM Güvenlik Konseyi, "Ukrayna'nın barış ve güvenliğinin sürdürülmesi" başlığı altında toplandı.

Toplantıda ilk konuşan BM Genel Sekreter Yardımcısı Ofisi Avrupa, Orta Asya ve Amerika Bölümü Direktörü Kayoko Gotoh, Ukrayna'da sivillerin Rusya'nın büyük çaplı artan hava saldırılarının yükünü çekmeye devam ettiğini söyledi.

Gotoh, "Ukrayna'da sivil kayıplardaki kaygı verici artıştan endişe duyuyoruz, ocak-ekim 2025 arasındaki toplam rakam, geçen yılın toplamını çoktan aştı." dedi.

Kiev'de konuşan Gotoh, 2025'in ilk on ayında sivil kayıpların 2024'ün tamamından fazla olduğunu belirterek, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) verilerine göre Şubat 2022'den bu yana 745'i çocuk olmak üzere 14 bin 534 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 375'i çocuk olmak üzere 38 bin 472 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gotoh, Ukrayna'daki savaşın Rusya içindeki sivilleri de etkilediğini belirterek, her iki tarafa da sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları durdurmaları çağrısında bulundu.

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 3,7 milyon kişi yerinden edildi

BM İnsanı İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher adına konuşma yapan BM İnsanı İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Edem Wosornu da Ukrayna'daki insani duruma dikkati çekti.

Wosornu, sadece bu yıl, çoğunluğu cephe hattındaki bölgelerden olmak üzere yaklaşık 122 bin kişinin yerinden edildiğini, bunların büyük çoğunluğunun kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluştuğunu söyledi.

Yerinden edilmiş insanların şu anda geçici toplu merkezlerde veya tamamlanmamış binalarda barındığını aktaran Wosornu, savaşın başlamasından bu yana ise Ukrayna'da yaklaşık 3,7 milyon kişinin yerinden edildiği ve yaklaşık 6 milyon kişinin de mülteci konumunda bulunduğu bilgisini paylaştı.

Wosornu, BM ve ortaklarının, Ukrayna'da insani yardım çabalarına devam ettiğini belirterek, bu yıl ocak ve eylül ayları arasında insani yardım için 4,2 milyondan fazla kişiye ulaştıklarını kaydetti.

İnsani yardım operasyonları finansmanının yetersizliğine de işaret eden Wosornu, 2025 kapsamında ihtiyaç duyulan 2,63 milyar doların yüzde 46'sının harcandığını bildirdi.