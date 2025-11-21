Açık 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Space 21.11.2025 00:01

Yapay zeka Samanyolu'nun en net haritasını çıkardı

Bilim insanları, yapay zeka sayesinde Samanyolu Galaksisi'nin milyarlarca yıllık hayat hikayesini en ince detayına kadar canlandıran bir simülasyon yaptı. Önceki teknolojilerle 36 yıl sürecek bu devasa hesaplama, yapay zeka sayesinde sadece dört ayda tamamlandı.

Yapay zeka Samanyolu'nun en net haritasını çıkardı
[Space]

Bilim dünyası, Samanyolu Galaksisi'nin doğuşunu, gelişimini ve kimyasını en ince ayrıntısına kadar görme şansına erişti. Japonya'daki RIKEN Merkezi'nden bilim insanları, yapay zeka teknolojisini kullanarak, galaksimizin evrimini modelleyen bir süper bilgisayar simülasyonunda çığır açtı.

Önceki modeller sadece bir milyar yıldızı takip edebiliyordu ve galaksinin bir milyar yıllık hayatını simüle etmek tam 36 yıl gibi uzun bir süre gerektiriyordu. Bu durum, süpernova patlamaları gibi büyük değişime yol açan kısa vadeli olayların gözden kaçmasına neden oluyordu.

Simülasyonun hızını 100 kat artırdı

Yeni yapay zeka destekli simülasyon ise, Samanyolu'ndaki gerçek yıldız sayısına yakın, tam 100 milyar yıldız partikülünü haritalıyor. Bilim insanları, yapay zekayı bir eğitim aracı olarak kullanarak süpernovaların çevredeki gaz ve tozu nasıl etkilediğini önceden öğrenmesini sağladı. Böylece, küçük ama kritik olayların büyük resim üzerindeki etkilerini simülasyona dahil etmeyi başardılar.

Bu akıllı entegrasyon, simülasyonun hızını 100 kat artırdı. Bir milyon yıllık evrim, 13 gün yerine artık sadece birkaç saatte hesaplanabiliyor. Bu da galaksinin milyarlarca yıllık gelişimini görmek için yıllarca beklemek yerine, sadece 115 gün gibi kısa bir sürenin yeterli olduğu anlamına geliyor.

Proje lideri Keiya Hirashima, bu başarının yapay zekanın sadece kalıp tanıma değil, artık gerçek bilimsel keşif için güçlü bir araç haline geldiğini gösterdiğini belirtti. Hirashima, bu metodolojinin gelecekte, küçük etkilerin büyük sonuçlar doğurduğu iklim değişikliği ve okyanus akıntıları gibi karmaşık bilim dallarında da kullanılabileceğini ekledi.

ETİKETLER
Yapay Zeka Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Zelenski: Ukrayna ve ABD'deki ekiplerimiz, savaşı sona erdirme planının maddeleri üzerinde çalışacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:35
Yosun tohumları 9 ay boyunca uzay boşluğuna dayandı
00:14
Gaziantep Valiliğinden zehirlenme şikayetlerine ilişkin açıklama
00:07
27 ilde FETÖ operasyonu: 35 zanlı tutuklandı
00:04
Deprem bölgesine turizm desteği: Acentalardan aidat alınmayacak
23:25
Zelenski: Ukrayna ve ABD'deki ekiplerimiz, savaşı sona erdirme planının maddeleri üzerinde çalışacak
23:04
İstanbul'da hayatını kaybeden Eren Yılgın'ın sipariş verdiği dönerci mühürlendi
Denizlerde yaşayan balık türlerindeki azalma alarm veriyor
Denizlerde yaşayan balık türlerindeki azalma alarm veriyor
FOTO FOKUS
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ