Dünya
AA 20.11.2025 22:52

Beyaz Saray: ABD, Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılmayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin, 22-23 Kasım'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacaklarını belirtti.

Beyaz Saray: ABD, Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılmayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leavitt, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın "ABD'nin zirveye katılması konusunda görüşmeler yaptıkları" yönündeki açıklamalarına karşılık verdi.

ABD'li Sözcü, "Pozisyonumuzda bir değişiklik olmadığını memnuniyetle açıklayabilirim. ABD, Güney Afrika'daki G20 Zirvesindeki resmi görüşmelere katılmıyor." şeklinde konuştu.

Leavitt ayrıca, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın ABD ile ilgili açıklamasındaki bazı ifadelerden "hoşlanmadıklarını" ve bunu dile getirdiklerini söyledi.

20. G20 Liderler Zirvesi, 22-23 Kasım tarihlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağını daha önce açıklamış ve buna gerekçe olarak ülkedeki bazı "beyazlara yönelik şiddet olaylarını" gerekçe göstermişti.

G20 Liderler Zirvesi ABD Güney Afrika
