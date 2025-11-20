Ukrayna, Rusya ile savaşa son verme taslak planını ABD'den teslim aldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Zelenski'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." değerlendirmesine yer verildi.

Zelenski'nin bugün Ukraynalı yetkililerle toplantı düzenleyerek planı ele aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna Devlet Başkanı, halkımız için önemli olan temel ilkeleri özetledi ve bugünkü toplantının ardından, savaşın onurlu şekilde sona ermesini sağlayacak şekilde planın maddeleri üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık."

Açıklamada, Zelenski'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşeceği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna, Rus işgalinin ilk saniyelerinden bu yana barış için çabalıyor ve gerçek barışı daha da yakınlaştırabilecek tüm anlamlı önerileri destekliyor. Ukrayna, yılın başından bu yana Başkan Trump'ın kan dökülmesini durdurma önerilerini destekliyor. Barışın sağlanması için Amerikan tarafı ile Avrupa ve dünyadaki müttefiklerimizle yapıcı şekilde çalışmaya hazırız. Ukrayna Devlet Başkanı'nın önümüzdeki günlerde Başkan Trump ile mevcut diplomatik fırsatları ve barış için gerekli temel noktaları görüşmesi bekleniyor."