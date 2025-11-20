Açık 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.11.2025 20:54

Ukrayna, Rusya ile savaşa son verme taslak planını ABD'den teslim aldı

ABD'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye, savaşı sona erdirmek için "diplomasiyi yoğunlaştırabilecek taslak planı" ilettiği bildirildi.

Ukrayna, Rusya ile savaşa son verme taslak planını ABD'den teslim aldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Zelenski'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." değerlendirmesine yer verildi.

Zelenski'nin bugün Ukraynalı yetkililerle toplantı düzenleyerek planı ele aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna Devlet Başkanı, halkımız için önemli olan temel ilkeleri özetledi ve bugünkü toplantının ardından, savaşın onurlu şekilde sona ermesini sağlayacak şekilde planın maddeleri üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık."

Açıklamada, Zelenski'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşeceği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna, Rus işgalinin ilk saniyelerinden bu yana barış için çabalıyor ve gerçek barışı daha da yakınlaştırabilecek tüm anlamlı önerileri destekliyor. Ukrayna, yılın başından bu yana Başkan Trump'ın kan dökülmesini durdurma önerilerini destekliyor. Barışın sağlanması için Amerikan tarafı ile Avrupa ve dünyadaki müttefiklerimizle yapıcı şekilde çalışmaya hazırız. Ukrayna Devlet Başkanı'nın önümüzdeki günlerde Başkan Trump ile mevcut diplomatik fırsatları ve barış için gerekli temel noktaları görüşmesi bekleniyor."

ETİKETLER
Ukrayna Rusya ABD
Sıradaki Haber
BM'den, küresel sıcaklıkta 1,5 derecenin aşılmasının daha fazla açlık ve felakete neden olacağı uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:47
Kulüpler Birliği'nden bahis operasyonlarına destek
21:43
Yer altına gömülü tankta 3 bin 562 litre kaçak motorin ele geçirildi
21:30
İstanbul'da binada yapılan ilaçlama sonrasında 7 kişi hastaneye kaldırıldı
20:45
BM'den, küresel sıcaklıkta 1,5 derecenin aşılmasının daha fazla açlık ve felakete neden olacağı uyarısı
21:53
Hatay'da yolun ortasına beton döken firmanın faaliyeti durduruldu
19:15
Batı Şeria'da Filistin topraklarını gaspeden İsraillileri kimler fonluyor?
Denizlerde yaşayan balık türlerindeki azalma alarm veriyor
Denizlerde yaşayan balık türlerindeki azalma alarm veriyor
FOTO FOKUS
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ