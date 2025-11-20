Yapay zeka ile eğitim verilen öğrenciler isyan etti

Staffordshire Üniversitesi öğrencileri, dijital kariyerlerine kapı açmasını umdukları bir dersin büyük bölümünün Yapay Zeka (YZ) tarafından verildiğini görünce, "bilgi ve keyiften mahrum bırakılmış" hissettiklerini belirtti.

Siber güvenlik uzmanı veya yazılım mühendisi olmak amacıyla devlet destekli çıraklık programına katılan 41 öğrenciden ikisi olan James ve Owen, geçen yıl aldıkları kodlama modülünde yaşadıklarını anlattı. James, bir dönem boyunca YZ tarafından üretilmiş slaytların, zaman zaman YZ seslendirmesiyle okunmasından sonra programa olan inancını kaybettiğini dile getirdi.

"Bize yasak, üniversiteye serbest"

Ekim 2024'te, ders sırasında öğretim görevlisiyle yaptığı bir yüzleşmede James, tepkisini net bir şekilde ortaya koydu:

"Eğer biz YZ tarafından üretilmiş bir ödevi teslim etsek, üniversiteden atılırız; ama bize bir YZ ders veriyor."

James, kariyerine yeniden başlamak için ayırdığı iki yılını, programı yürütenlerin "mümkün olan en ucuz yolla" hazırladığı bir kursta harcadığı için büyük endişe duyduğunu belirtti.

Öğrenciler, YZ materyalleri nedeniyle üniversite yetkilileriyle defalarca yüzleşti. Ancak üniversitenin bu yıl ders web sitesine yüklediği politika bildirimi, akademik profesyonellerin öğretimde YZ otomasyonunu kullanmasını meşrulaştıran bir çerçeve sunarak, uygulamanın devam ettiğini gösteriyor. Oysa üniversitenin resmi politikaları, öğrencilerin YZ kullanımını kısıtlıyor; YZ üretimi işi kendi eseri gibi sunan öğrencilerin akademik suistimalle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Yapay zeka kullanımının belirtileri

James ve diğer öğrenciler, daha ilk derste, öğretim görevlisinin kendi sesinin YZ versiyonuyla okunan bir PowerPoint sunumu açmasıyla durumu "hemen hemen fark ettiklerini" söyledi.

Bu vakalar, giderek daha fazla üniversitenin ders materyali hazırlamak, kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlamak ve hatta ders vermek için YZ araçlarını kullandığı bir döneme denk geliyor. Ancak öğrenciler için bu durum, dönüştürücü olmaktan çok demoralize edici bulunuyor. Uluslararası alanda da öğrenciler, Reddit gibi platformlarda öğretim görevlilerinin ChatGPT'den geri bildirim kopyalamasından veya derslerde YZ üretimi görseller kullanmasından şikayet ediyor.