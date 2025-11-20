Gazze'deki Filistin hükümeti: İsrail ordusu, Gazze'de Sarı Hat'tın yerini değiştirerek alanını genişletti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıların yanı sıra Sarı Hat'tın yerini değiştirerek Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail işgali, dün Gazze şehri ve Han Yunus'u hava saldırılarıyla hedef alarak gerçekleştirdiği ve 25 şehidin hayatını kaybettiği katliamla yetinmedi." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze şehrinin doğusuna doğru yeni bir kara ihlali yaptığı ve ateşkesin açık bir şekilde ihlal edildiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail ordusunun "Sarı Hat'tın yerini değiştirerek kontrol ettiği bölgeyi Şuaf, Nezzaz ve Bağdat caddelerine doğru 300 metre daha genişlettiği" vurgulandı.

Açıklamada, Sarı Hat'tın yerinin değiştirilmesiyle çok sayıda ailenin kuşatma altında kaldığı, tankların ani ilerleyişi yüzünden bölgeden ayrılamayan ailelerin durumuna ilişkin bilgi alınamadığı aktarıldı.

Saldırılar sebebiyle çok sayıda Filistinli ailenin akıbetinin bilinmediği ifade edilen açıklamada, İsrail’in ateşkesin başladığı 10 Ekim'den bu yana yaklaşık 400 ateşkes ihlali gerçekleştirdiği, bu ihlallerde 300'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yüzlercesinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze’deki saldırı ve ihlallerin insani durumu daha da ağırlaştırdığı vurgulanırken, "ateşkes anlaşmasının garantörler ve arabulucu ülkelerine, başta ABD Başkanı Donald Trump'a sorumluluk alma ve İsrail’i ateşkese uymaya zorlama" çağrısında bulunuldu.