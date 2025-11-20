Açık 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.11.2025 17:55

Gazze'deki Filistin hükümeti: İsrail ordusu, Gazze'de Sarı Hat'tın yerini değiştirerek alanını genişletti

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkes için belirlenen "Sarı Hat'tın yerini değiştirerek" çok sayıda Filistinli aileyi kuşatma altına aldığını belirtti.

Gazze'deki Filistin hükümeti: İsrail ordusu, Gazze'de Sarı Hat'tın yerini değiştirerek alanını genişletti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıların yanı sıra Sarı Hat'tın yerini değiştirerek Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail işgali, dün Gazze şehri ve Han Yunus'u hava saldırılarıyla hedef alarak gerçekleştirdiği ve 25 şehidin hayatını kaybettiği katliamla yetinmedi." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze şehrinin doğusuna doğru yeni bir kara ihlali yaptığı ve ateşkesin açık bir şekilde ihlal edildiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail ordusunun "Sarı Hat'tın yerini değiştirerek kontrol ettiği bölgeyi Şuaf, Nezzaz ve Bağdat caddelerine doğru 300 metre daha genişlettiği" vurgulandı.

Açıklamada, Sarı Hat'tın yerinin değiştirilmesiyle çok sayıda ailenin kuşatma altında kaldığı, tankların ani ilerleyişi yüzünden bölgeden ayrılamayan ailelerin durumuna ilişkin bilgi alınamadığı aktarıldı.

Saldırılar sebebiyle çok sayıda Filistinli ailenin akıbetinin bilinmediği ifade edilen açıklamada, İsrail’in ateşkesin başladığı 10 Ekim'den bu yana yaklaşık 400 ateşkes ihlali gerçekleştirdiği, bu ihlallerde 300'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yüzlercesinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze’deki saldırı ve ihlallerin insani durumu daha da ağırlaştırdığı vurgulanırken, "ateşkes anlaşmasının garantörler ve arabulucu ülkelerine, başta ABD Başkanı Donald Trump'a sorumluluk alma ve İsrail’i ateşkese uymaya zorlama" çağrısında bulunuldu.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
ABD Kongresi raporu: Çin deniz altı kablolarını kesmeyi hedefleyen yeni kapasiteler geliştiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:15
Batı Şeria'da Filistin topraklarını gaspeden İsraillileri kimler fonluyor?
19:02
Zirai ilaç kalıntısı bulunan 6 bin 100 kilogram mandalina imha edildi
18:49
Yapay zeka ile eğitim verilen öğrenciler isyan etti
19:55
Böcek ailesi soruşturması: Otel sahibi ile çalışanı hakkında yakalama kararı
18:27
Öğretmenlere 'atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı' çağrısı
18:17
Türk Dünyası'nın adalet bakanları Azerbaycan'da toplandı
Denizlerde yaşayan balık türlerindeki azalma alarm veriyor
Denizlerde yaşayan balık türlerindeki azalma alarm veriyor
FOTO FOKUS
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ