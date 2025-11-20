Zelenski: Ukrayna ve ABD'deki ekiplerimiz, savaşı sona erdirme planının maddeleri üzerinde çalışacak

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll’u Kiev’deki çalışma ofisinde kabul ettiğini ifade etti.

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "gerçek barışa" ulaşmak için farklı seçenekleri ele aldıklarını belirten Zelenski, "Ukrayna ve ABD’deki ekiplerimiz, savaşı sona erdirmeye yönelik planın maddeleri üzerinde çalışacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın barışı sağlama yönündeki çabalarına dikkati çeken Zelenski, "Barışa ihtiyaç var ve Başkan Trump ile ekibinin Avrupa’da güvenliği yeniden tesis etmeye yönelik çabalarını takdir ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski mesajında, Rusya'nın dün Ternopil kentine düzenlediği füze saldırısı hakkında da Driscoll'a bilgi verdiğini aktardı.

Ukrayna, Rusya ile savaşa son vermek için diplomasiyi yoğunlaştıracak taslak planı ABD'den teslim almıştı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden bu akşam yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Zelenski'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." değerlendirmesine yer verilmiş ve Zelenski'nin de ABD Başkanı Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği aktarılmıştı.