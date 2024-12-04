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Dünya
AA 04.12.2024 17:30

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da kasım ayında 1396 saldırı gerçekleştirdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, kasım ayında Filistinlilere yönelik 1396 saldırı gerçekleştirdiği duyuruldu.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da kasım ayında 1396 saldırı gerçekleştirdi
[Fotograf: AA]

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, kasım ayında İsrail askerlerinin 1086, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ise 310 saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, saldırılar kapsamında Filistin köylerine silahlı baskınlar ve sabotajlar gerçekleştirildiği, arazilere buldozerle zarar verildiği, ağaçların kesilip söküldüğü, mülklere el konulduğu, bariyerlerle yolların kapatıldığı duyuruldu.

El-Halil, Beytüllahim, Ramallah, Nablus ve Eriha kentlerinde toprakları gasbeden İsraillilerin, 8 yeni kaçak yerleşim kurma teşebbüsünde bulunduğu ifade edilen açıklamada, İsraillilerin ayrıca çoğunluğu zeytin olmak üzere 1806 ağacı söktüğü, İsrail güçlerinin de iki askeri emirle Nablus ve Selfit kentlerinde Filistinlilere ait 177 dönüm araziye el koyduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun kasım ayında 27 konut, 2 boş ev, 17 tarım tesisinin bulunduğu 63 yapıyı hedef alan 52 yıkım gerçekleştirdiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 803 Filistinli hayatını kaybetti.

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