Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.12.2024 16:55

İşgalci İsrail ordusu Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İşgalci İsrail ordusu Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun baskın yaptığı Kalendiya kampında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Kamptaki ticari işletmelerde arama yapan İsrail askerleri Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 2 Filistinlinin kauçuk kaplı metal mermiyle yaralandığı, çok sayıda kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 803 Filistinli hayatını kaybetti.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:18
Katil İsrail'in Gazze kentine düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı
18:10
Nevşehir'de otomobille öğrenci servisi çarpıştı: 24 yaralı
17:58
ABD Uzay Kuvvetleri, Tokyo'da askeri üsse birlik kurdu
17:57
"TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi" için imzalar atıldı
17:47
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da kasım ayında 1396 saldırı gerçekleştirdi
17:46
İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 4 bin 47 kişi öldü
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su sıkıntısı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su sıkıntısı
FOTO FOKUS
2. Mehmet Operası sanatseverlerle buluşuyor
2. Mehmet Operası sanatseverlerle buluşuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ