Çok Bulutlu 3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.02.2025 16:13

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da olduğu en az 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Batı Şeria'nın birçok kentine baskınlar düzenleyen İsrail askerlerinin, aralarında çocukların da bulunduğu en az 30 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun 21 Ocak’ta başlattığı baskınların ardından Cenin'de 175 kişinin, Tulkerim kenti ve mülteci kampında da en az 150 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 917 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 48 bin 297’ye yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:45
İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarının internetteki merkezi X oldu
16:36
İstanbul'da kar trafik yoğunluğuna neden oldu
16:41
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında soruşturma başlatıldı
16:32
Dondurucu soğuklar geliyor: Sıcaklık 4-5 derece daha düşecek
16:24
Halı sahada üzerine kale direği düşen çocuk öldü
16:08
Hatay'da tırla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Karlı yolları aşıp mahsur kalan hastalara ulaşıyorlar
Karlı yolları aşıp mahsur kalan hastalara ulaşıyorlar
FOTO FOKUS
Veterinerlerle dans eden papağan "Ares" ilgi odağı oldu
Veterinerlerle dans eden papağan "Ares" ilgi odağı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ