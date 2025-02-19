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Dünya
AA 19.02.2025 15:25

İspanya Başbakanı Sanchez: Trump'ın planı ahlak dışı ve uluslararası hukuka aykırı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri yerlerinde etme planını "ahlak dışı" olarak değerlendirdi.

İspanya Başbakanı Sanchez: Trump'ın planı ahlak dışı ve uluslararası hukuka aykırı

Sanchez, İspanya'ya resmi ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına bir kez daha açıkça tepki gösteren Sanchez, "Bu ahlak dışıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır. Gazze Filistinlilere aittir ve gelecekteki Filistin Devletinin bir parçasıdır." dedi.

Sanchez, Filistinlileri yerlerinden edecek herhangi bir girişimin, "bölgesel ve küresel boyutta istikrarsızlaştırıcı bir etki" yapacağını vurguladı.

İspanya Başbakanı, "Gazze'de Arap ülkelerinin liderliğinin temel olması gerektiğini" ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Gazzelilerin zorla yerlerinden edilmesine karşı olduklarını söyledi.

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