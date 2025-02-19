Çok Bulutlu 3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.02.2025 15:46

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 48 bin 297’ye yükseldi

İsrail ordusunun 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarının ardından ateşkesin sağlandığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si enkaz altından çıkarılan 6 Filistinlinin daha naaşı hastanelere nakledildi.

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 48 bin 297’ye yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 2'si enkaz altından çıkarılan, biri daha önceki saldırılarda ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybeden ve 3’ü son saldırılarda ölen olmak üzere 6 Filistinlinin naaşının getirildiği aktarıldı. Hastanelere 11 de yaralı ulaştırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve cenazesi hastanelere ulaştırılan Filistinlilerin sayısının 48 bin 297'ye, yaralı sayısının da 111 bin 733'e çıktığı aktarıldı.

Enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ çok sayıda cenazenin bulunduğu, sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 14 binden fazla Filistinlinin enkaz altında kaybolduğunu söylemişti.

Maruf, "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım 61 bin 709'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. 47 bin 487 kişinin cenazesi hastanelere ulaştırıldı, 14 bin 222 kişinin cesedi enkaz altında kayboldu." demişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İspanya Başbakanı Sanchez: Trump'ın planı ahlak dışı ve uluslararası hukuka aykırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:45
İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarının internetteki merkezi X oldu
16:36
İstanbul'da kar trafik yoğunluğuna neden oldu
16:46
TÜSİAD yöneticileri ifadeye çağrıldı
16:32
Dondurucu soğuklar geliyor: Sıcaklık 4-5 derece daha düşecek
16:24
Halı sahada üzerine kale direği düşen çocuk öldü
16:14
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
Karlı yolları aşıp mahsur kalan hastalara ulaşıyorlar
Karlı yolları aşıp mahsur kalan hastalara ulaşıyorlar
FOTO FOKUS
Veterinerlerle dans eden papağan "Ares" ilgi odağı oldu
Veterinerlerle dans eden papağan "Ares" ilgi odağı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ