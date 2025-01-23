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Dünya
AA 23.01.2025 14:32

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında bir kadın ve eski tutukluların olduğu 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusu, El Halil, Nablus, Tulkerim, Ramallah ve Kudüs başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Baskınlarda aralarında bir kadın ve eski tutukluların olduğu 22 Filistinli gözaltına alındı.

Cenin'e yönelik saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti

Söz konusu gözaltılar, Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'tan iki gün sonra İsrail ordusunun Cenin kenti ve mülteci kampına düzenlediği saldırılarla eş zamanlı gerçekleşti.

Cenin saldırılarında şu ana kadar 12 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca Cenin'de su, elektrik ile iletişim altyapısına zarar vererek kesintiye yol açtığı ve bölgedeki evleri yıktığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 14 bin 300'ü geçtiği aktarıldı.

Bu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 873 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin 700 kişi yaralandı.

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