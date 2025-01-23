Güney Sudan'da 600 kişi gözaltı merkezinden kaçtı

Polis Sözcüsü John Kassara Koang Nhial, dün yaptığı açıklamada, başkent Juba'daki merkezde gözaltında tutulan 600 şüphelinin kaçtığını ve operasyonlar sonucunda 410'unun tekrar yakalandığını belirtti.

Nhial, polisin firarileri yakalamak için havaya ateş açtığını ve kaçan diğer zanlıları arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Ülkede 16 Ocak'tan bu yana karışıklık sürüyor

Başkent Juba başta olmak üzere, 16 Ocak'ta Sudanlılara ait dükkanların yağmalandığı, tahrip edildiği ve 16 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda, birkaç Sudanlının evi de yakılmıştı.

Bu olayların ardından Güney Sudan Hükümeti, 17 Ocak'ta ülke genelinde 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Öte yandan, Sudan ordusu 11 Ocak'ta, ülkenin tahıl ambarı olarak bilinen Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'yi, 21 aydır çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) geri almıştı.

Sosyal medyada, ordu mensuplarının ve müttefik güçlerin Güney Sudanlı kişileri öldürdüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı.

Ordu, Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'de yaşanan olayların münferit olduğunu ve durum hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Bu durum, çatışmalardan dolayı Güney Sudan'a geçen yüz binlerce Sudanlının güvenliği konusunda endişelere yol açmıştı.

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı, iddia edilen olaylarla ilgili olarak geçen hafta Sudan Büyükelçisini çağırmış, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ise sükunet çağrısında bulunmuştu.