Hafif Sağanak Yağışlı 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.01.2025 12:53

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 58 günde 633 kez ihlal etti

İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkes anlaşması 58'inci gününe girerken İsrail'in ateşkese yönelik ihlallerinin sayısı 633'e çıktı.

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 58 günde 633 kez ihlal etti

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, Mercayun ilçesindeki Kantara ve Taybe beldesi arasındaki bir evi yaktı.

İsrail ordusunun Lübnan topraklarında anlaşmayı 4 kez daha ihlal ederek, toplamda ateşkes anlaşmasını 633 kez ihlal ettiği belirtildi.

İsrail, "Hizbullah tehdidiyle mücadele ettiği" gerekçesiyle Lübnan'ın güney bölgeleri başta olmak üzere yerleşim bölgelerine ve evlere saldırılar düzenliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ve NNA'nın verilerine göre, İsrail'in ateşkes ihlalleri sonucu 38 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Lübnan
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail güçleri, Cenin kentinde 2 Filistinliyi daha öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:12
Kripto varlık borsalarına yönelik yol haritası belirlendi
12:00
MSB: Kıta sahanlığımıza karşı ihlal sahada derhal engellenecektir
12:00
MSB: Son bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi
12:16
İşgalci İsrail güçleri, Cenin kentinde 2 Filistinliyi daha öldürdü
12:01
Çalışan annelere 15 milyon liradan fazla destek sağlanacak
11:36
İstanbul havalimanları yolcu sayısını artırdı
Ankara'da yağmur
Ankara'da yağmur
FOTO FOKUS
Başıboş köpekler bu kez yamaç paraşütçülerini kovaladı
Başıboş köpekler bu kez yamaç paraşütçülerini kovaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ