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Dünya
AA 23.01.2025 14:49

Suriyeliler, Şam'a düzenlenen ilk uçak seferiyle yurda dönmenin sevincini yaşadı

Türk Hava Yollarının 13 yıl sonra Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği ilk uçak seferinde Suriyeliler, memleketlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Suriyeliler, Şam'a düzenlenen ilk uçak seferiyle yurda dönmenin sevincini yaşadı

Şam'a yaklaşmaya başlayınca tekbir getirmeye ve marşlar okumaya başlayan Suriyeli yolcuların heyecanı, uçağın Şam Uluslararası Havalimanı'na ulaşmasıyla katlanarak arttı.

Uçaktan inen birçok Suriyeli, yıllar sonra ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Bazı yolcular, uçaktan inince Şam Havalimanı'nın zeminini öptü

Yolculardan Ali el-Şeyh, yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 yıl önce iç savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Şeyh, 9 yaşındaki oğlu Muhammed ve 5 yaşındaki kızı Neve'nin Türkiye'de doğduğunu ifade etti.

Şam'a gelirken çocuklarını da yanında getirdiğini, Muhammed ve Neve'nin ilk kez ülkelerini göreceğini kaydeden Şeyh, "Savaştan dolayı ülkemizi terk etmek zorunda kaldık. 12 yıl sonra Şam'a geldik. Mutluyuz. Duygularımızı anlatmakta zorlanıyoruz." dedi.

Şam'ı havadan görünce tarif edilemez duygular yaşadığını aktaran Şeyh, gelecek için umutlu olduğunu dile getirdi.

Suriyeliler, Şam'a düzenlenen ilk uçak seferiyle yurda dönmenin sevincini yaşadı

"Türklerin bize karşı çok güzel duyguları vardır"

Kanada'da yaşayan Ayda Kavara ise 14 yıl sonra, Şam'a ulaştığı için büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Kavara, Kanada'dan İstanbul'a gelirken lokum, İstanbul'dan Şam'a uğurlanırken baklava ikram edildiğini anlatarak, "Türklerin bize karşı çok güzel duyguları vardır." diye konuştu.

Kavara, "Aşk budur, vatan toprağıdır. Benim ailemdir, insanımdır. Büyüdüğüm, yetiştiğim yer vatanımdır." şeklinde konuştu.

Suriye'den 10 yıldır uzakta olduğuna işaret eden Yaser Batal da 6 yaşındaki oğlunun Suriye’yi ilk defa gördüğünü vurguladı.

Batal, "Oğluma hep Suriye'den bahsettik. Geri dönüşten umudu kesmiştik. Hayal bile edemiyorduk. Yolculuk boyunca insanlar ağlıyordu. Şu an bayrağımızla gurur duyabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geri dönenlerden doktor Abdulalim​​​​​​​ Memduh da Suriyeliler için hayatın 2011'de durduğunu, Suriyelilerin hep üzgün olduğunu kaydetti.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriyelilerin sevinç yaşadığını anlatan Memduh, "İnsanların yüzüne bak, hep mutlu. Yolculuk boyunca insanlar tekbir getirdi, mutluluktan ağladı." dedi.

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