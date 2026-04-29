Dünya
AA 29.04.2026 13:11

İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürüyor

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışındaki beldelere saldırılar düzenledi.

İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) Nebatiye'nin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Kefre beldesini hedef aldı, savaş uçakları ise aynı ilçedeki Tayri beldesini vurdu.

İsrail'e ait bir helikopterden işgal altındaki Bint Cubeyl'de makineli silahlarla ateş açıldığı, bir İHA'nın da Kalavay ile Burc Kalavay beldeleri arasındaki bölgeyi hedef aldığı, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde hedef alınan beldeler, İsrail'in işgal ettiği alanların dışında yer alıyor.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Sur kentine bağlı Şema ve Nakura beldelerinde evleri patlayıcılarla yıkmayı sürdürdüğü, patlama seslerinin Sur çevresindeki köylerden duyulduğu aktarılmıştı. İsrail İHA'larının kentte yoğun uçuş yaptığı belirtilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Teknolojinin kalbi SAHA'da: Türkiye'nin 'azer silah sistemi' yeni kabiliyetlerle vitrine çıkıyor
