Duman 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.12.2024 12:51

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da biri kadın 7 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, biri kadın 7 kişiyi gözaltına aldığı duyuruldu.

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da biri kadın 7 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Kalkilya, Tulkerim ve Kudüs kentlerine baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, aralarında biri kadın 7 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bin 100'ü geçtiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 812 Filistinli hayatını kaybetti.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Katil İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:33
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel istihdam edecek
14:26
Sanatçı Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırıldı
14:23
Katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 976'ya yükseldi
13:48
Mahkemeden ekranı arızalanan garantisiz televizyon için değiştirme kararı
13:33
5G'de ihale edilecek frekanslar belli oldu
13:20
TBMM'nin bütçe mesaisi önümüzdeki hafta da devam edecek
Şam'da toplu mezarlık olduğu iddia edilen alan görüntülendi
Şam'da toplu mezarlık olduğu iddia edilen alan görüntülendi
FOTO FOKUS
Şam'da toplu mezarlık olduğu iddia edilen alan görüntülendi
Şam'da toplu mezarlık olduğu iddia edilen alan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ