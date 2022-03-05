Rus birliklerinin girişini engellemek için havaya uçurulmuş bir köprü ve o köprünün yıkıntıları üzerinden saldırıların hedefi olmaktan kaçan siviller...

Irpin şehri Rusların Kiev'e en fazla yaklaştığı nokta. Burada bulunan siviller, sadece 15 kilometre uzaklıktaki Kiev'e tahliye ediliyorlar.

TRT Haber tahliyelerin olduğu noktada

TRT Ekibi de o sıcak anları yaşadı ve bir kez daha çatışmanın ortasında kaldı...

Hava saldırıları, bombardımanlar…

Irpin’de mahsur kalan siviller bir şekilde ellerine geçirdikleri eşyaları alıyor ve Kiev’e doğru ilerliyor.

Mahsur kalan sivillerin çatışma alanından uzaklaştırılması amacıya araçlar hedef olmamaya çalışıyor.

Ancak tahliye süreci de hiç kolay değil. Otobüsler bombardıman nedeniyle sık sık durmak zorunda kalıyor...

Kedi ve köpeklerini yalnız bırakmayan kent sakinleri, askerlerin yardımıyla köprüyü geçmeye çalıştı.

Saldırı sonucu kara ve demiryollarının yanı sıra çok sayıda ev ve binaların tahrip olduğu görüldü.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Deniz Kahraman