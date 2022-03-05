Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 20:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus şirket Aeroflot uluslararası uçuşlarını durduruyor
[Fotoğraf: AP]
Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşları durduracağını açıkladı.
Rus havayolu şirketi Aeroflot, yazılı açıklamasında, tüm uluslararası uçuşların geçici süreyle durdurulacağı duyurdu.
Açıklamada, uçuşları engelleyen "ilave şartların" meydana geldiği belirtilerek, 8 Mart itibarıyla tüm uluslararası uçuşların askıya alındığına işaret edildi.
İç hatlar ve Belarus'a planlanan uçuşlar ise devam edecek.
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