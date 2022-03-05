Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 19:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna baraj köprüsünü havaya uçurdu
Rus ordusu birçok bölgeden Kiev’e ilerlemeye çalışıyor. Ukrayna güçleri, Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için yol üzerindeki köprüleri kullanılamaz hale getiriyor. Seversky Donets üzerindeki baraj köprüsü de bunlardan biri.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 10'uncu günü.
Rus ordusu birçok bölgeden Kiev’e ilerlemeye çalışıyor.
Ukraynalıların bu ilerleyişi durdurmada uyguladığı yöntemlerden biri de yol üzerindeki köprüleri kullanılamaz hale getirmek.
Seversky Donets üzerindeki baraj köprüsü de Rusların ilerleyişini engellemek için havaya uçururuldu.
Daha önce yıkılan köprüler uydu görüntülerine yansımıştı
Ukraynalılar tarafından yıkılan köprülerin fotoğrafları uydu görüntülerinde yer aldı.
Kiev`in batısındaki Irpin köprüsü,Kiev`in batısındaki Stoyanka köprüsü, Belarus Ukrayna sınırındaki Kamaryn Slavutych sınır kapısıdanki köprü ve Çernihiv oblastındaki Desna nehri köprüsünün görüntüleri uyduda görüldü.
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