Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 10'uncu günü.

Rus ordusu birçok bölgeden Kiev’e ilerlemeye çalışıyor.

Ukraynalıların bu ilerleyişi durdurmada uyguladığı yöntemlerden biri de yol üzerindeki köprüleri kullanılamaz hale getirmek.

Seversky Donets üzerindeki baraj köprüsü de Rusların ilerleyişini engellemek için havaya uçururuldu.

Daha önce yıkılan köprüler uydu görüntülerine yansımıştı

Ukraynalılar tarafından yıkılan köprülerin fotoğrafları uydu görüntülerinde yer aldı.

Kiev`in batısındaki Irpin köprüsü,Kiev`in batısındaki Stoyanka köprüsü, Belarus Ukrayna sınırındaki Kamaryn Slavutych sınır kapısıdanki köprü ve Çernihiv oblastındaki Desna nehri köprüsünün görüntüleri uyduda görüldü.