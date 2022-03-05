Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus ordusu Herson'da bir askeri üssü ele geçirdi
[Fotoğraf: AA]
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Herson bölgesindeki bir askeri üssün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus askerleri Herson bölgesinde bulunan Radensk köyü yakınlarındaki Ukrayna askeri üssünün kontrolünü aldı.
Açıklamada, "Ukrayna askerleri üste, askeri teknik araçlar ve silahlarla bırakarak hızla pozisyonlarını terk etti." ifadeleri yer aldı.
Ukrayna’nın askeri üssünde "T-64" ve "T-80" model tankların da bulunduğu belirtildi.
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