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Dünya
AA 16.11.2023 06:03

İrlanda Parlamentosu, İsrail Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi önergesini reddetti

İrlanda Parlamentosunun alt kanadı Dail'de, İsrail'in Dublin Büyükelçisi Dana Erlich'in sınır dışı edilmesi önergesi reddedildi.

İrlanda Parlamentosu, İsrail Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi önergesini reddetti

Ülke basınında yer alan haberlere göre, İsrailli Büyükelçinin sınır dışı edilmesini talep eden önergeye ilişkin oylama, binden fazla protestocunun İrlanda Parlamentosu (Oireachtas) önünde gösteri düzenlediği esnada gerçekleşti.

Sosyal Demokratlar tarafından sunulan önergede, İsrailli Büyükelçi Erlich'in diplomatik yetkilerinin iptal edilmesi dahil İsrail'e karşı bir dizi ekonomik ve diplomatik yaptırım çağrısında bulunuldu.

"AB liderleri insanlıklarını ne zaman kaybetti?"

Sosyal Demokratların lideri Holly Cairns, önergeyi sunarken yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"AB liderleri insanlıklarını ne zaman kaybetti? AB'nin şu anki pozisyonu, bombardımana birkaç saat ara verilmesini istediğimiz ve ardından etnik temizliğin devam edebileceği yönünde. Bu açıklamayı reddediyorum. Bunu yazanlar korkaktır ve pozisyonları savunulamaz."

Hükümetin karşı önergesi kabul edildi

Buna karşın, İrlanda Adalet Bakanlığında Devlet Bakanı James Browne, yaptırım çağrılarını ortadan kaldıran hükümetin sunduğu karşı değişiklik önergesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Browne, İrlanda'nın İsrail'le diplomatik ilişkilerin sürdürülmesinin "hayati önem taşıdığını" savunarak, İsrailli Büyükelçi'nin sınır dışı edilmesi halinde ülkesinin uluslararası kamuoyunun sınırlarına itileceği uyarısında bulundu.

Cairns, Bakan Browne'ye cevaben, Gazze'deki katliamlar karşısında İrlanda halkının tiksinti duyduğunu söyledi.

Hükümetin değişiklik önergesi, 55'e karşı 85 oyla kabul edildi.

Ayrıca, İrlanda'nın İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sevk etmesi talebinde bulunan başka bir önerge de 58'e karşı 77 oyla reddedildi.

Başkent Dublin'deki parlamento binasının önünde protesto gösterisi düzenleyen yüzlerce kişi, İsrailli Büyükelçi’nin İrlanda’dan sınır dışı edilmesini istedi, Filistin bayrakları ile ateşkes çağrısında bulundu.

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