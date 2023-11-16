Rusya'daki okullarda İHA kullanımı eğitimi verilmesi planlanıyor

Rusya Eğitim Bakanlığı, okullarda askeri hazırlık eğitimi konusunda karar taslağı düzenledi.

Federal Yasal Düzenlemeler Sisteminde yer alan taslağa göre, okullarda "Ana vatanın güvenliği ve savunmasının temelleri" dersi çerçevesinde temel askeri hazırlık unsurları konusunda öğrencilere bilgi verilecek.

Ayrıca, ders kapsamında öğrencilere İHA kullanımıyla ilgili de eğitim verilmesi planlanıyor.

Söz konusu karar taslağının Rus hükümeti tarafından onaylanması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nisan ayında İHA üreten şirket temsilcileriyle yaptığı bir toplantıda, İHA eğitimin okullarda verilmesi fikrini desteklemişti.