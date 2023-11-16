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Dünya
AA 16.11.2023 00:51

Rusya, ABD ve İngiltere'den Gazze'de çatışmalara ara talep edilen tasarıya çekimser oy

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) üç daimi üyesi Rusya, ABD ve İngiltere, Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısı için çekimser oy kullandı.

Rusya, ABD ve İngiltere'den Gazze'de çatışmalara ara talep edilen tasarıya çekimser oy
[Fotograf: AA]

15 üyeli BMGK'de Malta'nın sunduğu karar tasarısı ve 3 "çekimser" oya karşın 12 "evet" oyuyla kabul edildi.

Oylama sonrasında açıklamada bulunan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, "Hamas'ın terör faaliyetlerini kınamamanın hiçbir gerekçesi olamaz. Hamas bu çatışmayı tetikledi" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward ise Filistin halkının çektiği acı ve kaybı anlamanın mümkün olmadığını belirterek "Bu karar hayat kurtaracaktır. Daha fazla yoldan yardımın hızlı bir şekilde girebilmesi için ortaklaşa hareket etmemiz gerekiyor" vurgusunu yaptı.

Kararda açık bir şekilde "Hamas'ın terör faaliyetlerini" kınanmamasını üzüntüyle karşıladıklarını kaydeden Woodward, bu nedenle çekimser oy kullandıklarını aktardı.

Woodward, kararın BMGK'nin tek bir sesle konuşmasını sağladığı ve yardım ulaşımının önünü açtığı için önemli olduğunu söyledi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Malta'nın sunduğu kararda çok büyük eksiklikler olduğunu ancak insani boyuta ağırlık verdiği için veto etmediklerini ifade etti.

Temel eksikliğin kararda acil ateşkes çağrısına yer verilmemesi olduğunu kaydeden Nebenzia, bunun en büyük öncelik olması gerektiğini söyledi.

Nebenzia, "Geçici aralar sadece askeri faaliyetlerin daha güçlü bir şekilde geri dönmesini sağlar" değerlendirmesini yaptı.

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