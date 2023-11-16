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Dünya
AA 16.11.2023 00:48

Ürdün: İsrail, Gazze'deki sahra hastanemizin altında tünel olduğunu iddia edemez

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'nin altında tünel olduğunu iddia edemeyeceğini ve çevresinin bombalanmasının hiçbir gerekçesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Ürdün: İsrail, Gazze'deki sahra hastanemizin altında tünel olduğunu iddia edemez

Bakan Safedi, İsrail ordusunun Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'nin çevresini vurmasına ilişkin Ürdün devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Sahra Hastanesi'nin çevresinin bombalanmasıyla ilgili hiçbir gerekçeyi kabul etmeyeceklerini ve soruşturmaların sonuçlarını beklediklerini kaydeden Safedi, hastanenin yerinde kalacağını belirtti.

Soruşturmanın sonuçlarına göre sonraki adımları atacaklarını ifade eden Safedi, İsrail'in, Sahra Hastanesi'nin görevlerini yerine getirmesini engellememekle yükümlü olduğunu vurguladı.

Ürdünlü Bakan, İsrail'in Şifa Hastanesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerinin altında direniş güçlerinin karargahlarını bulduğu yönündeki iddialarına dair, "İsrail, Gazze'deki Ürdün Askeri Sahra Hastanesi'nin altında tünel olduğunu iddia edemez" diye konuştu.

Bakan Safedi, Ürdün Sahra Hastanesi çevresine yapılan bombalamayı "İsrail'in savaş suçlarının bir uzantısı" olarak niteledi.

Ürdün ordusu, Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'nde çalışan 7 personelinin, İsrail bombardımanında yaralanan Filistinlilere müdahale ettiği sırada hedef alındığını duyurmuştu.

Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi, 2009 yılında kurulmuştu. Ürdün ordusuna bağlı olan hastane, günlük yaklaşık 1200 kişiye hizmet veriyor. Üç ayda bir tıbbi, idari ve teknik ekiplerinin değiştirildiği hastanede verilen hizmetler ücretsiz yerine getiriliyor.

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