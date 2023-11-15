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Dünya
AA 15.11.2023 23:58

İsrail'de muhalefet lideri Lapid, Başbakan Netanyahu'nun görevden alınmasını istedi

İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınarak yerine partisi Likud'dan başka birinin geçmesi çağrısında bulundu.

İsrail'de muhalefet lideri Lapid, Başbakan Netanyahu'nun görevden alınmasını istedi
[Fotograf: AP]

The Times Of Israel'in haberine göre, İsrail'de yayın yapan Kanal 12'ye konuşan Lapid, Gazze'den düzenlenen saldırıların ardından İsrail halkının Netanyahu'ya olan inancını kaybettiğini söyledi.

Lapid, halkın Netanyahu'ya güvenmediğine işaret ederek, "Kendisine inancımızın kalmadığı bir Başbakan ile genişletilmiş bir (askeri) operasyon yürütemeyiz." dedi.

Netanyahu'nun görevinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Lapid, herhangi bir isim vermeden, "Netanyahu'nun partisi Likud'da Başbakan'ın gitme vaktinin geldiğini anlayan çok sayıda kişinin olduğunu" savundu.

Muhalefet lideri Lapid, partisi Yeş Atid'in (Gelecek Var), Netanyahu'dan başka bir kişinin liderliğindeki Likud Partisi öncülüğünde kurulacak kapsamlı hükümete katılacağını ifade etti.

Öte yandan, Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan açıklamada ise Lapid'in "savaş zamanında siyasi çıkarlarına göre davrandığını ve askeri operasyonu yürüten Başbakan'ı devirmeye çalıştığını görmenin üzücü ve utanç verici olduğu" kaydedildi.

İşçi Partisi lideri Merav Michaeli de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun görevden alınması için yaptığı çağrıya Lapid'in destek vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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