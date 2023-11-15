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Dünya
AA 15.11.2023 23:21

İran: İsrail'in Şifa Hastanesi'ne saldırısı savaş suçunun somut bir örneği

İran, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırılarının "savaş suçunun somut bir örneği" olduğunu ve uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini belirtti.

İran: İsrail'in Şifa Hastanesi'ne saldırısı savaş suçunun somut bir örneği
[Fotograf: AA]

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne saldırılarına tepki gösterdi.

Kenani, İsrail'in Şifa Hastanesi'nde "Hamas'ın komuta merkezinin" olduğuna dair ortaya attığı iddiaları, çocukların ve kadınların öldürülmesi için sadece bir kılıf ve mazeret olarak kullandığını vurguladı.

Açıklamasında Kenani, şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah Siyonist askerlerin Şifa Hastanesi'ne vahşice saldırısı savaş suçunun somut bir örneğidir ve bu suçlar uluslararası mahkemelerde yargılanmalıdır."

İsrail güçleri, bu sabah erken saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne tanklar eşliğinde baskın düzenlemişti. Tel Aviv yönetimine bağlı askerler, Şifa Hastanesi'ndeki ameliyathane, böbrek, dahiliye, hasta kabul ve doğumhane binalarını basarak, hastane çalışanlarını ve doktorları alıkoymuş, bodrum katlarında ise patlama gerçekleştirmişti.

Daha önce Şifa Hastanesi'nde "Hamas'ın komuta merkezinin" olduğu iddiasını ortaya atarak hastaneyi bombalayan İsrail ordusu, hastanedeki aramalar sonucunda "komuta merkezi" veya İsrailli esirlere dair bir belirti bulamamıştı.

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