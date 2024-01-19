İrlanda, Netanyahu'yu Gazze'ye saldırıları uzatmaya çalıştığı için eleştirdi

Martin, Berlin'de, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Gazze'deki durumu değerlendirdi.

Micheal Martin, "Bana göre İsrail Başbakanı'nın bu savaşın 2025 yılına kadar sürebileceğini söylemesi kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Çok fazla masumun ve çok fazla çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Martin, "İrlanda ve Kuzey İrlanda'daki 30 yıl süren çatışmalardan çıkardığımız sonuçla şunu ifade edebilirim. Böyle bir durumu sadece askeri yöntemlerle çözemezsiniz. Başbakan Netanyahu ve herkes bu durumu nasıl sona erdireceğinize odaklanmalıdır" diye konuştu.

İrlandalı Bakan, Hamas'ın da ateşkes ilan etmesi ve silahlarını bırakması gerektiğini kaydetti.

İrlanda ve Almanya'nın Gazze'deki mevcut çatışma konusunda hala farklı bakış açılarına sahip olduğuna işaret eden Martin, ancak insani konular söz konusu olduğunda her iki ülkenin de aynı hedefleri paylaştığının altını çizdi. Martin, "Her ikimiz de ilk etapta insani yardımın Gazze'ye engelsiz erişiminin mutlak gerekliliği konusunda çok netiz ve bu, insani gerekçelerle gerçekleşmesi gereken bir şey" ifadelerini kullandı.

İrlandalı Bakan, kalıcı bir barışın ancak iki devletli bir çözümle sağlanabileceğini ve İrlanda ile Almanya'nın da bu konuda hemfikir olduğunu vurgulayarak, "Barış yolu açısından, nihayetinde iki devletli bir çözüme götürecek siyasi yol açısından, bu konuda büyük ölçüde hemfikiriz. Nihayetinde İsrail'in güvenliği, benim görüşüme göre, İsraillilerle yan yana, uyum içinde yaşayabilecek bir Filistin devletinin ortaya çıkmasına bağlıdır. Bu, güvenliğin nihai garantisidir" şeklinde konuştu.

İsrail'den de Gazze'ye insani yardım erişimi sağlanmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Gazze'ye erişimin değişmesi gerektiğini çok net bir şekilde ifade ettiğini belirterek, "İnsani yardımlar sadece Mısır'dan Refah kapısı üzerinden sağlanamaz, diğer erişim noktaları, sınır geçişleri İsrail'den sağlanmalıdır ki gerekli insani yardımlar girebilsin" değerlendirmesinde bulundu.

Baerbock çatışmaların fazla tırmanmaması ve sonsuza kadar sürmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu, ne İsrail'in ne de Filistinlilerin güvenlik ve barış içinde yaşayacağı anlamına gelir" dedi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze Şeridi yakınlarındaki Biru's Sebi'de üst düzey güvenlik yetkililerinin yanı sıra yerel yetkililerin de katıldığı toplantıda bazı değerlendirmelerde bulunmuş ve yetkililere "mevcut değerlendirmeye göre İsrail'in Gazze'ye saldırılarının gelecek yıl da devam edebileceğini" söylediği aktarılmıştı.