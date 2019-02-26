İran resmi haber ajansına (IRNA) konuşan İran Meclisi Tahran Milletvekili İlyas Hazreti, "Dış politikayla ilgili önemli bir konudan dışişleri bakanının haberdar olmaması çok kötü bir durum. Beşşar Esed Tahran'a geliyor ama Dışişleri Bakanı'nın (Zarif) bundan haberi yok. Bu çok kötü" dedi.

"Görüşmelerde dışişleri bakanının kesinlikle bulunması gerekir"

Ülke yetkililerinin yabancı yetkililerle yaptıkları görüşmelerde dışişleri bakanının kesinlikle bulunması gerektiğini vurgulayan Hazreti, Esed'in İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle gerçekleştirdiği görüşmelerde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in bulunmadığının altını çizdi.

Cevad Zarif'in "dış siyaset alanındaki koordinasyon eksikliği ve çeşitli kurumların müdahalesinden" şikayetçi olduğunu dile getiren Hazreti, Ruhani'den İran Dışişleri Bakanı'nın istifasını kabul etmemesini istedi.

"Bizim ülkemizde dışişleri bakanı, dış siyasette baştaki kişi değildir"

Hazreti ayrıca Zarif'in istifa nedenlerinden birinin "Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyinin, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu (CFT) ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tasarısını onaylamaması" olduğunu belirterek, "Zarif, daha önce de aynı sebeple istifa etmişti. Bizim ülkemizde dışişleri bakanı, dış siyaset alanınında baştaki kişi değildir" şeklinde konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif dün sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu.

Zarif'in, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in dün İran lideri Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı ve uluslararası basına fotoğraflarla yansıyan görüşmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle istifa ettiği belirtiliyor.

Zarif’in, "Entekhab" sitesi muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur" ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA