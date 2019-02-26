Yerel medyada yer alan haberlere göre Zarif, yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı veya yurt dışı temsilcilikleri çalışanları, ülkelerini savunma noktasındaki görevlerine devam etsinler ve böyle bir işten uzak dursunlar." ifadelerini kullandı.

Zarif ayrıca şunları kaydetti:

"Sizinle çalışmak gurur vericiydi. Umarım benim istifam, Dışişleri Bakanlığının anayasal konumuna dönmesine vesile olur."

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün instagram hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA