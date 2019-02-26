Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesinin ardından ABD'nin Suriye'de asker bırakma kararına dair açıklama yaptı.

Macron, "Karardan memnuniyet duyuyorum. Bu karar özellikle SDG ve sahada DEAŞ'a karşı mücadele edenlerin yanında olma ihtiyacına cevap veriyor" değerlendirmesini yaptı.

Macron ayrıca, “ABD’nin bu seçimini ancak memnuniyetle karşılayabilirim. ABD'nin kararı iyi bir şey. Bölgede koalisyonla birlikte faaliyet göstermeye devam edeceğiz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump aralık ayında yaptığı açıklamada, Suriye'de DEAŞ terör örgütünün neredeyse tamamen bitirilme noktasına gelindiğini ve artık Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekileceğini belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise geçtiğimiz haftaki açıklamasında, "Yaklaşık 200 askerimiz Suriye'de kalacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA, Reuters