Rusya devlet televizyonunun Vesti Nedeli (Haftanın Haberleri) programında, ABD'nin Rusya için tehdit haline gelmesi durumunda, Rusya'nın hipersonik füzelerinin hedef alabileceği 5 yer açıklanarak, Rusya'nın geliştirdiği hipersonik bir füzenin 5 dakikadan daha az bir sürede bunları vurabileceği belirtildi.

Hedefler, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Camp David Hükümet Komuta Merkezi, ABD başkanının yönetim noktasının ve Genelkurmay Başkanları Komuta Merkezinin bulunduğu Fort Rithcie, Kaliforniya’daki McCellan Stratejik Taarruz Güçleri Komuta Merkezi ve Jim Creek Nükleer Güçler Komuta Merkezi olarak sıralandı.

Vesti Nedeli (Haftanın Haberleri) programının sunucusu Dmitry Kiselyov, Rusya’nın geliştirdiği “Tsirkon” hipersonik füzelerinin, Rusya’nın denizaltılarından fırlatılması halinde, hedefleri 5 dakikadan daha kısa sürede vurabileceğini söyledi.

Kremlin'e yakın Kiselyov, şimdilik kimseyi tehdit etmediklerini ancak ABD’nin herhangi bir tehdidine karşı cevaplarının anında olacağını belirtti.

ABD ve Rusya'nın INF'den çekilmesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 1 Şubat'ta, ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı çekildiklerini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD'yi, INF’yi ihlal etmekle suçlayarak, "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da ABD'nin INF'den çekilmesinin ardından 2 yeni karaya konuşlu füze sisteminin geliştirileceğini duyurmuştu.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin üretilmemesini, test edilmemesini, konuşlandırılmamasını ve imha edilmesini öngörüyor.

Kaynak: Reuters