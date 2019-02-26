Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Aymeric Chauprade basına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızının stajyer olarak işe alındığına dair haberleri doğruladı.

Chauprade, Elizaveta Peskova'nın Kasım 2018'de yanında stajyer olarak işe alındığını ve staj süresinin nisan ayında dolacağını söyledi.

Aymeric Chauprade, Fransa'da hukuk ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim alan Peskova'nın staj başvurusunun AP tarafından da onaylandığını ifade etti.

AP Sözcüsü Marjory van den Broeke ise, Peskova'nın Savunma ve Güvenlik Alt Komitesinde staj yaptığını ancak hiçbir gizli belgeye ulaşımı olmadığını belirtti.

AB-Rusya ilişkileri gergin

Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde, Peskova'nın AP'de stajyer olarak kabul edilmesi tepki çekiyor.

AP'deki merkez partiler, Rusya ve Putin'i aşırı sağcı partilere destek vermek ve AB'yi "bölmeye çalışmakla" suçluyor. Halihazırda AB, Rusya'ya mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan bazı yaptırımlar uyguluyor.

Kaynak: AA