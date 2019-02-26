Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan kıtlık en çok kadın ve çocukları etkiliyor.

Yemenli sanatçı Hayfa Subay da açlıkla mücadele eden çocuk ve kadınlara dikkat çekmek için onları duvarlara resmediyor.

Hayfa Subay'ın çizdiği bu resimler, "Sessiz Kurbanlar" adlı çalışmasının 12'ncisi.

Annesinin kucağında bir çocuğun olduğu bu resim, "Kemikten çocuk" ismini taşıyor.

"Yemen'de her gün 8 çocuk ya öldürülüyor ya da yaralanıyor"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yemen'de her gün 8 çocuk ya öldürülüyor ya da yaralanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

UNICEF'in Yemen ofisinin sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından paylaşılan açıklamada ise, iç savaşın başladığı 2015'ten bu yana 6 bin 700'den fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığı aktarılmıştı.

UNICEF ayrıca Yemenli 358 bin çocuğun akut yetersiz beslenme mağduru olduğu ve bu çocukların acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu duyurmuştu.

"14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya"

Yemen'de 2015 yılından bu yana yaşanan iç savaş, binlerce kişinin ölmesine, milyonlarca insanın da evlerini terk etmesine neden oldu.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Yemen'de nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya. Ülkede 22 milyondan fazla kişi yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Reuters, AA