BBC'nin haberine göre, Çin havayolu şirketi Lucky Air, uğur getirmesi için uçağın motoruna bozuk para atarak uçuşun iptal edilmesine sebep olan bir yolcuya dava açtı.

Teknik personel, son kontroller sırasında motorun alt kısmında yerde bozuk paralar bulunca güvenlik için uçuş iptal edildi.

Soyadı Yu olarak açıklanan yolcu ise, olaydan 1 hafta sonra gözaltına alındı.

Çin'in doğusundaki Anqing Tianzhuşan Havalimanı'nda 17 Şubat'ta yaşanan olay nedeniyle, 162 yolcu aynı uçakla 1 gün gecikmeli uçabildi.

Eşi ve 1 yaşındaki oğluyla seyahat eden 28 yaşındaki Yu, kazasız bir yolculuk amacıyla, motora 2 bozuk para attığını kabul etti.

Lucky Air, uçuş iptali yüzünden 140 bin yuan (yaklaşık 21 bin dolar) zarara uğradığını ve yolcuya dava açacağını duyurdu.

Kaynak: BBC