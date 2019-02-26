Çin-Vietnam sınırına kadar trenle yolculuk eden, oradan kara yoluyla başkente ulaşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, bir koruma ordusunun eşlik ettiği görüldü.

Hanoi caddelerinde zırhlı limuzinle dolaşan Kim'in konaklayacağı Melia Oteli'nin önünde çok sayıda gazeteci, polis ve asker beklerken, yüzlerce kişi Kuzey Kore liderini görebilmek amacıyla yol kenarına kurulan barikatların arkasında toplandı.

Basında, "otele geldiğinde rock yıldızı gibi karşılandığı" yorumları yapılan Kim'i gören bazı Vietnamlıların çığlık attığı belirtildi.

Bu arada Japon TBS TV kanalı, sigara tiryakisi olduğuna işaret ettiği Kim'in, tren yolculuğu sırasında Çin'deki bir istasyonda sigara molası verdiğini gösteren görüntüleri yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da bugün geç saatlerde Vietnam'a gitmesi bekleniyor.

Trump'ın, Hanoi'de Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong ve Başbakan Nguyen Xuan Phuc ile görüştükten sonra Kim ile özel bir akşam yemeğinde bir araya gelmesi planlanıyor.

Yemeğe, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney'in katılacağı, yemekte ayrıca Kim'in yanında 2 yardımcısının ve tarafların çevirmenlerinin olacağı belirtiliyor.

Trump ve Kim, Vietnam'da yarın ve perşembe günü bir dizi resmi görüşme yapacak.

Birçok uzman, Kim'in nükleer silahlardan vazgeçeceğine ihtimal vermiyor.

Vietnamlı yetkililer, zirve için güvenliğin en üst seviyeye çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

Kaynak: AA