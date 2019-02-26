Mısır Eğitim Bakanlığının uygulamaya koyduğu yeni vergi, ilk, orta ve lise eğitimi gören 22 milyon öğrenciden yıllık 5 cüneyh (1 lira 52 kuruş) alınmasını amaçlıyor.

Hükümet, yılda yaklaşık 110 milyon cüneyh (33 milyon 287 bin 515 tl) toplamayı hedefliyor.

"Orduya bağlılık hedefleniyor"

Eski Mısır Meclisi Eğitim Komisyonu Üyesi Mahmud Atiyye, ülkede maaşı en yüksek kesimin askerler ve polisler olduğunu belirterek, yeni verginin ülkeye değil, ordu ve polise bağlılık amacı taşıdığını ve aksi sonuçlar doğuracağını söyledi.

Eğitim uzmanı Ali el-Leban ise, "Yeni vergi insanları haklarından uzaklaştırarak, sanki ordunun ve polisin haklarından sorumlularmış ve öğrencilerde hükümetin rolünü üstlenmiş gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Hükümetin görevi, iyi sağlık ve eğitim hizmeti sunmaktır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Öğrencilere getirilen yeni vergiye Mısır'da halk da tepki gösterdi. Sosyal medya platformalarında tepkilerini dile getiren Mısırlılar, hükümetin sınıf ve okul yapmadığına ve okulların kötü fiziki şartlarına dikkat çekerek, buna rağmen öğrencilerden para istendiğini öne sürdü.

BM: 30 milyon kişi yoksulluk sınırının altında

Kamu Seferberliği ve İstatistikleri Merkezi Ajansının verilere göre, ülkede yoksulluk oranı son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 27,8 oldu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 2017’de açıkladığı veriler de 30 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını ve 3,5 milyon Mısırlının işsiz olduğunu gösteriyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre ise, Mısır’da 10 milyon çocuk yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor.

Saha raporlarına göre başkent Kahire’nin doğusunda yer alan Münşehiya Nasır bölgesinde çocukların da yüzde 60’ı yoksulluk çekiyor ve ailelerinin çalışmalarına ihtiyaç duyması nedeniyle eğitim sisteminin dışında.

Mısır Sosyal ve Ekonomik Hukuk Merkezi 2017 yılında yaptığı çalışmada, Mısır’da kırsal nüfusun yüzde 85’inin yoksul olduğunu ortaya çıkardı.

Darbeden sonra ekonomik gidişat kötüleşti

Mısır, 2013’te dönemin Savunma Bakanı Abdülfettah es-Sisi yönetiminde, ülkenin meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi darbeyle yönetimden uzaklaştırıldığından beri ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor.

Ekonominin kötüye gitmesi nedeniyle Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Sisi yönetimi, ülkede uzun yıllardır devam eden elektrik faturalarına verilen desteği kesme ve cüneyhte serbest kura geçilmesini de kapsayan ekonomik reformlar yapılmasına karşılık 12 milyar dolarlık kredi sağlanması konusunda 2016 yılında anlaşmaya varmıştı.

Bu reformlar kapsamında, 2016 yılından sonra hükümet, elektrik, gaz ve ulaşım fiyatlarına yüzde 100'e varan zamlar yapmıştı.

Kaynak: Arabi21, Mısır Kamu Seferberliği ve İstatistikleri Merkezi Ajansı, Mısır Araştırmaları Enstitüsü