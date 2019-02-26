ABD'nin, Çin’in muhalefetine rağmen pazartesi günü 2 donanma gemisini Tayvan Boğazı'na gönderdiği açıklandı.

Çin ile gerginliği daha da artırma riski taşıyan ABD'nin bu hareketi, Tayvan ve Çin arasındaki sürtüşmede, Tayvan'a bir destek işareti olarak görülüyor.

ABD Pasifik Filosu yaptığı açıklamada, “Gemilerin Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD'nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik taahhüdünü göstermektedir” denildi.

Açıklamada, boğazdan geçen gemilerin, "Stethem" savaş gemisi ve donanma kargo ve cephane gemisi olan "Cesar Chavez" olduğu belirtildi.

Daha önce bu tür hareketlere olan karşıtlığını ifade eden Çin'den ise henüz bir tepki yok.

Tayvan Savunma Bakanlığı açıklamasında, ABD gemilerinin kuzeyden bir rota izleyerek boğazı terk ettiğini aktardı.

ABD-Çin arasındaki bu kriz, Çin'in tepkilerine rağmen Tayvan Boğazı'nda sıklıkla tekrarlanıyor.

Çin, ABD'nin savaş gemilerini izinsiz olarak Tayvan Boğazı'ndan geçirmesini, Çin'in toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına karşı bir meydan okuma olarak görüyor.

Çin-Tayvan arasındaki kriz

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuştu. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

ABD, "Tek Çin" politikasıyla 1979'da Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni "Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite" olarak tanısa da Tayvan ile ilişkilerini de gayriresmi olarak sürdürüyor.

Adanın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.

Kaynak: Reuters