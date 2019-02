The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Komisyon, New York Güney Bölge Mahkemesine açtığı davada, Musk'ın 20 Şubat'ta kişisel Twitter hesabında şirketin yıllık otomobil üretim hedefiyle ilgili paylaştığı yanlış bilgiler nedeniyle "güveni ihlal" suçundan yargılanmasını talep etti.

Komisyon, Musk'ın Twitter'da yatırımcıları yanıltıcı paylaşımlar yapması üzerine, geçen yıl Komisyon ile Musk ve şirketi arasında yapılan adli uzlaşma anlaşması hükümlerine aykırı hareket ettiğini ileri sürdü.

"Musk'ın paylaşımı yanıltıcı"

Musk 20 Şubat'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tesla 2011'de 0 araç üretti ama 2019'da 500 bin araç üretecek." diye yazmıştı. SEC avukatları, firmanın birkaç hafta önce yatırımcılara yaptığı bilgilendirmede, şirketin 2019'da en fazla 400 bin araç üreteceğini ifade ettiğini vurgulayarak, Musk'ın paylaşımının yanıltıcı olduğunu savundu.

Tesla made 0 cars in 2011, but will make around 500k in 2019