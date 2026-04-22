İran'dan Trump'ın ateşkes mesajına yanıt

İran basınına göre Bekayi, ateşkesin uzatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’ın sahadaki gelişmeleri yakından izlediğini ve ulusal çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını dile getiren Bekayi, “İran Silahlı Kuvvetleri de her türlü tehdit ve saldırıya karşı ülkeyi korumak için hazır. Diplomasi ulusal çıkarların ve güvenliğin temin edilmesinin bir aracıdır. Bu aracı kullanmanın, İran’ın çıkarlarını yerine getirmek ve İran halkının kazanımlarını pekiştirmek açısından mantıklı ve gerekli zeminin oluştuğu sonucuna vardığımızda adım atacağız.” ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca ülkesinin, “saldırganlardan ve savaş suçlularından” hesap sorulması ve tazminat alınması için tüm fırsat ve imkanlardan faydalanacağını kaydetti.

"ABD'nin deniz ablukası kalkarsa İslamabad'da görüşme gerçekleşebilir"

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, ABD'nin "deniz ablukasını" durdurmaya hazır olduğuna dair işaret aldıklarını ve ABD'nin ablukayı sona erdirmesi halinde bir sonraki görüşme turunun Pakistan'da yapılabileceğini belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İravani, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması planlanan ancak ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası nedeniyle gerçekleştirilmeyen görüşmeleri değerlendirdi.

ABD'nin ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini dile getiren İravani, "Biz onlara ablukayı kaldırmaları gerektiğini söyledik. Onlardan ablukayı durduracaklarına dair işaret aldık. Böylece İslamabad'da ikinci tur müzakereler gerçekleşebilir." dedi.

İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD, İran'a ait 2 ticari gemiye saldırarak ele geçirmişti.