İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletlere (BM) yaptığı "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için İran yapımı insansız hava araçları kullandığına dair suçlamaların soruşturulması" çağrısını ve AB ile İngiltere tarafından alınan yaptırım kararlarını şiddetle kınadı.

Kararın, "yabancı medya kuruluşlarının teyit edilmemiş haberlerine dayandığını" öne süren Kenani, "Ukrayna'daki çatışmalarda kullanılmak üzere insansız hava araçlarının transferine ilişkin asılsız iddiaları reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kenani, AB ve İngiltere'nin son günlerde İran'a yönelik yaklaşımını "provokatif ve yıkıcı" olarak niteleyerek, "İran hükümeti, her türlü sorumsuz eyleme karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için SİHA gönderdiği iddiaları

Ukrayna, Tahran yönetiminin "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle 23 Eylül'de İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu geri çekme ve büyükelçilikteki diplomat sayısını önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.

Kiev yönetimi, Rusya’nın 17 Ekim'de başkent Kiev'e SiHA’larla düzenlediği saldırının İran tarafından Rusya'ya verilen Şahid-136 tipi kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini duyurmuş ve İran ile diplomatik ilişkileri tamamen kesmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'da İran SİHA'larının kullanıldığına yönelik iddiaları yalanlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel de 18 Ekim'deki basın toplantısında, İran silahlarının Ukrayna'da askeri ve sivil hedeflere karşı kullanıldığına dair çok geniş kapsamlı kanıtlara sahip olduklarını ve Washington'un faillere karşı yaptırım uygulayabileceğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise aynı gün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iddiaları bir kez daha yalanlayarak, bu ithamların giderilmesi için Ukrayna ile görüşmeye hazır olduklarını duyurmuştu.

Washington Post anlaşıldğını yazmıştı

Amerikan "Washington Post" gazetesi, ABD ve Batılı güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, İran'ın Rusya'ya SİHA'ların yanı sıra füzeler de gönderme konusunda anlaştığını yazmıştı.

ABD, İngiltere ve Fransa, İran'ın Rusya'ya silah sistemleri satmasının 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı destekleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu savunuyor.

AB ve İngiltere, 20 Ekim'de Rusya'ya insansız hava aracı sattığı iddiasıyla İran'a yaptırım kararları almıştı. E3 olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya da dün BM'ye suçlamaların soruşturulması çağrısında bulunmuştu.