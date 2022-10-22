Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da çevreci göstericiler otomobil fuarındaki araçlara ellerini yapıştırdı
Fransa'nın başkenti Paris'te çevreciler, Uluslararası Otomobil Fuarı'ndaki araçlara tutkalla ellerini yapıştırdı.
Ulusal basındaki habere göre, dün akşam "Extinction Rebellion" adlı çevreci gruba üye aktivistler, Uluslararası Otomobil Fuarı'nda eylem yaptı.
Çevreciler, otomobil sanayisinin "çevreci" araçlarla imajını temizlemeye çalışmasına ve bireysel otomobilleri geleceğin ulaşım araçları olarak tanıtmaya devam etmesine tepki gösterdi.
Eylemciler, ellerini tutkalla fuarda bulunan arabalara yapıştırdı.
Bazı eylemciler de fuara tepki gösterdikleri büyük bir pankart açtı.
Eyleme katılan 11 aktivist gözaltına alındı.
Etiketler: Fransa İklim Değişikliği
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