Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'dan 'nükleer' mesajı: İhtilaflar azalıyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, nükleer müzakerelerde ihtilafların azaldığını söyledi.
Bakıri, görüşmelere ilişkin, "Müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili ihtilaflar azalıyor. İhtilaflı konularla ilgili açık parantezler azalıyor. Müzakerelerde ilerleme var." ifadelerini kullandı.
Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor.
Görüşmelere dolaylı katılan ABD, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken Tahran ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle Washington'un anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını istiyor.
Etiketler: İran İran Nükleer Kriz
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